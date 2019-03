Heel krap kampeerplekje of een bijzonder kantoor?

Wat doet dat ding daar? En hoe krijg je het voor elkaar om een caravan op de eerste verdieping van een pand te krijgen? Het zal zeker geen makkelijke klus zijn geweest. Op foto's is te zien dat de sleurhut strak geparkeerd staat tussen de muren.

Hippe stadscamping

Je tentje of caravan neerzetten op een stadscamping is hip. En misschien was de gemeente Oisterwijk haar tijd wel ver vooruit en was dit dus een van de eerste urban campings. Wie zal het zeggen?

Kamperen op hoogte in Oisterwijk. (Foto: Toby de Kort/De Kort Media)

Echt lekker kamperen zul je er lange tijd niet gedaan hebben. Tot voor kort stonden de muren nog overeind en was er dus maar beperkt zonlicht. Bovendien ontbreekt het ultieme gevoel van vrijheid ook wel in die krappe ruimte.

Kantoor

De fotograaf die de foto's naar Omroep Brabant opstuurde, heeft ook geen idee. Er zijn volgens hem veel bouwvakkers aan het werk, maar ook zij hebben geen antwoorden. "Er was hier iemand die dacht dat de caravan er ooit is neergezet in verband met het tekort aan werkplekken. De caravan werd dus mogelijk als kantoor gebruikt."

Bij de gemeente Oisterwijk is vrijdagochtend niemand te bereiken. Dus ook via de gemeente komen we nu niet meer te weten.