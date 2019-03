Wat krijg je als je een loempia kruist met een frikandel? Nieuwe snack: de Loempidel

Bedenker van de Loempidel is Maurice de Kroon. Hij werkt bij VanReusel Snacks in Hamont-Achel, net over de grens in België. Zo'n negen jaar geleden begon hij met variaties op de bekende frikandel. "Als eerste bedachten we de frikandel XXL. Daarna de XL frikandel, toen de vierkante frikandel. Creatief met frikandel, zeg maar."

En na 2,5 jaar ontwikkelen, is daar de Loempidel. "Het lijkt heel gemakkelijk, een frikandelletje ontwerpen. Maar we hebben getest en gepolijst. Daarna hebben we doorontwikkeld op smaak."

Pittigzoet

De Loempidel ziet er van buiten uit als een lange Vietnamese loempia. Van binnen de bekende kruidige gehaktsmaak van de frikandel. En de bekende pittigzoete saus zit tussen het korstje en gehakt verwerkt.

Een kruising tussen de Vietnamese loempia en de frikandel: de Loempidel

Waarom toch altijd die frikandel? "Dat is en blijft een icoon. Als je terugkomt van vakantie na twee weken in Spanje wil je toch die oer-Hollandse frikandel", is De Kroons verklaring.

'Niet pittig'

Tijd voor de test. We gaan met een doosje vers gefrituurde Loempidellen de straat op om de Helmonders te laten proeven. De eerste man die we er een aanreiken, is niet onder de indruk: "Het is gewoon een viandel met een loempialaagje eromheen. En hij is voor mij niet pittig genoeg."

Een dame die we er een geven, neemt hoopvol een hap. Maar dat moet ze bezuren. "Ik vind hem verschrikkelijk. Ik lust geen frikandellen." Even later hebben we prijs. "Hij smaakt als een kruising tussen een loempia en een frikandel. Hij smaakt prima, niks mis mee. Prima uitvinding."

Smaken verschillen. Op de horecavakbeurs in Helmond hebben veel snackbareigenaren een voorraadje Loempidellen ingeslagen, dus de kans is groot dat u binnenkort zelf kunt testen.