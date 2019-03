Brabantse politie 'alerter' na dodelijke schietpartij in Utrecht, twee moskeeën dicht

Zo werden langs diverse snelwegen, voor Eindhoven Airport en bij een aantal moskeeën in Eindhoven en Tilburg politiewagens of extra veiligheidspersoneel neergezet. Mogelijk was bij de aanslag sprake van een terroristisch motief.



Oogje in het zeil en spijkermat

De politieauto's werden vanaf het eind van de ochtend gesignaleerd op vluchtstroken van de A2 bij Vught, de Merwedebrug op de A27, de A50 bij knooppunt Ekkersweijer en op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Verder stonden ze bij verschillende plekken aan de grens tussen Nederland en België, zoals Goirle, Baarle-Nassau en Turnhout. Volgens een passerende automobilist heeft de Belgische politie een spijkermat uitgelegd. Ook de Duitse politie houdt een oogje in het zeil. De politie zou op zoek zijn naar een vluchtauto, zo werd al snel gemeld. Ook op de grote stations in Brabant is meer politie aanwezig. In de loop van de middag vertrokken de politieauto's.





Agenten bij de grens met België ten zuiden van Goirle

Een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant vertelde dat zijn team ‘meer alert’ is dan gebruikelijk, maar ook dat dat logisch is na een calamiteit zoals in Utrecht. De zegsman van de politie Oost-Brabant wilde niet ingaan op eventuele maatregelen.

Boxtel

Op de NOS vertelt verslaggever Edwin van den Berg dat een man uit Brabant getuige was. "Een van de belangrijkste getuigen is een 20-jarige bouwvakker uit Boxtel. Z’n moeder en vriendin vertelden dat hij vlakbij de plek aan het werk was. Hij rende richting de tram en zag naast de tram lichaam van de vrouw. De man heeft direct eerste hulp verleend. Hij hoorde de dader roepen: allahu akbahr. Hij was zo geschrokken dat hij dit verhaal niet zelf op camera wilde doen.”

Overleg moskeeën en politie

Moskeeën in Brabant en Zeeland zijn door de politie gevraagd om uit voorzorg dicht te gaan, zo meldde Abdelhamid Taheri, bestuursvoorzitter van een moskee in Den Haag. De politie Zeeland-West-Brabant ontkent dat het verzoek is gedaan; een woordvoerder in Oost-Brabant wil er niet op ingaan. Feit is dat er overleg is geweest, want zowel in Den Bosch als in Oosterhout werd tot tijdelijke sluiting overgegaan na overleg met de politie. Het Arrahma-bestuur sluit de aankondiging af met 'Moge allah ons allen beschermen tegen het kwade'.



Een woordvoerder van de moskee in Oosterhout zegt dat hij geschrokken is en dat het besluit is genomen ondanks een goede beveiliging met camera's. "Veiligheid staat voorop", aldus de zegsman. Ongeveer dertig moskeebezoekers zijn naar huis gestuurd, zij hadden er begrip voor.



Drie doden bij schietpartij

De schietpartij was om kwart voor elf maandagmorgen, in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Hierbij kwamen drie mensen om het leven en raakten verschillende mensen anderen gewond. De politie sprak eerder van negen gewonden, later werd dat teruggebracht naar vijf. Er is nog niemand aangehouden. Vanwege zijn mogelijke betrokkenheid heeft de politie gevraagd uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis.

De omgeving van het plein is afgezet en directies van scholen in de omgeving is geadviseerd deuren gesloten te houden. De politie in heel Nederland is in opperste staat van paraatheid. Agenten zijn massaal opgeroepen. Alleen voor de provincie Utrecht is het hoogste dreigingsniveau afgekondigd, dit geldt dus niet voor Noord-Brabant.

Stakingsmanifestatie afgebroken

Als gevolg van het incident is de pensioenmanifestatie die op het Malieveld in Den Haag werd gehouden, afgebroken. De driehonderd deelnemende agenten van het team Zeeland-West-Brabant zijn inmiddels teruggekeerd om ingezet te worden in wijken of andere plekken waar dat nodig is. "De collega's gaan het werk doen waar ze voor zijn", aldus Gerrit van de Kamp, voorzitter van de ACP, één van de organiserende vakbonden.





Andere pensioenacties in het land gaan door, volgens een FNV-woordvoerder mogelijk in verkorte vorm.

