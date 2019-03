Henk moest van het dak na dodelijke schietpartij Utrecht: ‘Ik voelde me een schietschijf’

Dakdekker Henk Tackenberg (51) moest maandagmiddag onverwacht stoppen met zijn werk, kort na de dodelijke schietpartij in Utrecht. Een agent riep dat de Eindhovenaar naar beneden moest komen. “Ik voelde me even een schietschijf.”

“De hoogwerker kon voor mij niet snel genoeg naar beneden gaan.” De Eindhovense bouwvakker was samen met een collega aan het werk op een dak aan de Kershoflaan in Utrecht. Dat is een paar kilometer van de plek van het incident. “Een zwaarbewapende agent met bivakmuts schreeuwde dat ik naar beneden moest komen. Het leek wel een film. Even dacht ik dat ik gevaar liep.”

LEES OOK: Brabantse politie 'alerter' na dodelijke schietpartij in Utrecht, twee moskeeën dicht

Rode auto

Henk en zijn collega gingen zo snel mogelijk naar beneden. De agent bleek te willen weten of ze iets hadden gezien. “We hadden gezien dat een rode auto bij onze hoogwerker stopte. Hij kon er niet langs." De politie was op dat moment nog op zoek naar een rode Renault Clio. Die is even later teruggevonden aan de Tichelaarslaan. Dat is vlakbij de plek waar de twee aan het werk waren.

Ondanks dat de twee geen direct gevaar hebben gelopen, mochten ze maandag niet meer het dak op. "Inmiddels ben ik van de schrik bekomen. Het is een heel avontuur geweest."

De schietpartij was om kwart voor elf maandagmorgen, in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Drie mensen kwam om het leven en vijf slachtoffers raakten gewond. De politie houdt nog steeds rekening met een terroristisch motief.