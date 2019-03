Brabantse politie 'alerter' na schietpartij in Utrecht, verhoogde waakzaamheid bij Eindhoven Airport

De politieauto's zijn gesignaleerd op vluchtstroken van de A2 bij Vught, de Merwedebrug op de A27, de A50 bij knooppunt Ekkersweijer en op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Verder staan ze bij verschillende plekken aan de grens tussen Nederland en België, zoals Goirle, Baarle-Nassau en Turnhout. Volgens een passerende automobilist heeft de Belgische politie een spijkermat uitgelegd.



Ook op de grote stations in Brabant is ook meer politie aanwezig.



Agenten bij de grens met Belgiƫ ten zuiden van Goirle

De politie zou op zoek zijn naar een vluchtauto. Een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant vertelde dat zijn team ‘meer alert’ is dan gebruikelijk, maar ook dat dat logisch is na een calamiteit zoals in Utrecht. De zegsman van de politie Oost-Brabant wilde niet ingaan op eventuele maatregelen.

De linkerrijstroken van snelwegen richting Utrecht zijn vrijgemaakt voor hulpdiensten. Het gaat om de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en de A12 tussen Den Haag en Utrecht.

Mensen gewond bij schietpartij

De schietpartij was om kwart voor elf maandagmorgen, in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Mogelijk is hierbij ook iemand gedood. Er is nog niemand aangehouden.



De omgeving van het plein is afgezet en directies van scholen in de omgeving is geadviseerd deuren gesloten te houden. De politie in heel Nederland is in opperste staat van paraatheid. Agenten zijn massaal opgeroepen. Alleen voor de provincie Utrecht is het hoogste dreigingsniveau afgekondigd, dit geldt dus niet voor Noord-Brabant.

Stakingsmanifestatie afgebroken

Als gevolg van het incident is de pensioenmanifestatie die op het Malieveld in Den Haag werd gehouden, afgebroken. De driehonderd deelnemende agenten van het team Zeeland-West-Brabant zijn inmiddels teruggekeerd om ingezet te worden in wijken of andere plekken waar dat nodig is. "De collega's gaan het werk doen waar ze voor zijn", aldus Gerrit van de Kamp, voorzitter van de ACP, één van de organiserende vakbonden.





Andere pensioenacties in het land gaan door, volgens een FNV-woordvoerder mogelijk in verkorte vorm.

