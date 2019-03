Uitkijken naar verdachte schietpartij niet meer nodig, Gökmen T. zit vast

Drie doden bij schietpartij

Eerder op de dag gaf de politie een foto vrij van de 37-jarige Gökmen T. Hij zou om kwart voor elf maandagmorgen in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht schoten gelost hebben. Hierbij kwamen drie mensen om het leven en raakten vijf mensen anderen gewond.





Agenten bij de grens met België ten zuiden van Goirle

Een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant zei dat zijn team ‘meer alert’ was dan gebruikelijk. De zegsman van de politie Oost-Brabant wilde niet ingaan op eventuele maatregelen.

Inbraak vrachtwagen Best

Volgens de NOS kwam T. al eerder in aanraking met de politie. Zo stond hij in februari 2012 voor de rechter vanwege een inbraak in een vrachtwagen in Best.