Uitkijken naar verdachte schietpartij niet meer nodig, Gökmen Tanis zit vast

Drie doden bij schietpartij

Eerder op de dag gaf de politie een foto vrij van de 37-jarige Gökmen Tanis. Hij zou om kwart voor elf maandagmorgen in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht schoten gelost hebben. Hierbij kwamen drie mensen om het leven en raakten vijf mensen anderen gewond.





Agenten bij de grens met België ten zuiden van Goirle

Een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant zei dat zijn team ‘meer alert’ was dan gebruikelijk. De zegsman van de politie Oost-Brabant wilde niet ingaan op eventuele maatregelen.

Boxtel

NOS-verslaggever Edwin van den Berg vertelde dat de politie 33 getuigen had gesproken. Een van hen is een man uit Brabant. "Een van de belangrijkste getuigen is een 20-jarige bouwvakker uit Boxtel. Z’n moeder en vriendin vertelden dat hij vlakbij de plek aan het werk was. Hij rende richting de tram en zag naast de tram het lichaam van een gewond meisje. Ze was gewond aan haar rug en er lag een man levenloos naast. Hij zag daarna de dader een voorbijganger beroven van de rode auto die inmiddels gevonden is. De man heeft direct eerste hulp verleend. Hij hoorde de dader roepen: allahu akbahr. Hij was zo geschrokken dat hij dit verhaal niet zelf op camera wilde doen.”

Inbraak vrachtwagen Best

Volgens de NOS kwam Tanis al eerder in aanraking met de politie. Zo stond hij in februari 2012 voor de rechter vanwege een inbraak in een vrachtwagen in Best.