'Beruchte provinciale kruising had al veel eerder op de schop moeten gaan na reeks ongevallen'

Eind vorig jaar overleed een 78-jarige vrouw nadat ze op de kruising in botsing kwam met een vrachtwagen. In 2016 botste een 49-jarige vrouw tegen een boom nadat ze door de gladheid mogelijk de macht over het stuur verloor.

Hard rijden

Twee wandelaars wijzen naar de berm aan de kant van camping 't Haasje. Daar staat een monumentje ter nagedachtenis aan de 18-jarige brommerrijder die in 2015 om het leven kwam bij een botsing met een auto. "Het is inderdaad een gevaarlijk punt", vindt Elsbeth. "Mensen rijden hier echt heel hard."

Samen met haar man wandelt de Dongense elke week langs het beruchte kruispunt. "Als ik kinderen zou hebben die bijvoorbeeld van Oosterhout naar Rijen moeten oversteken, zou ik me als moeder wel zorgen maken."

Naderende hulpdiensten

De provincie maakte eind vorig jaar bekend dat de kruising Vijf Eikenweg-Ketenbaan op verzoek van de gemeente Oosterhout in 2020 wordt vervangen door een rotonde. En daar zijn de omwonenden maar wat blij mee.

Thijs van Nunen wordt vaak opgeschrikt door het geluid van naderende hulpdiensten. "We horen de sirenes dikwijls", vertelt hij. Zijn camping, 't Haasje, ligt direct naast de kruising bij de Vijf Eikenweg. Van Nunen had de rotonde graag eerder zien verschijnen. "Dat had misschien slachtoffers gescheeld."

Verkeersslachtoffers

Het is nieuw asfalt op één rechte weg en het is slecht verlicht. Dat maakt het een gevaarlijke situatie", aldus Ricardo Dorst van Veilig Verkeer Nederland. "Brabant loopt nog steeds voorop als het gaat om het aantal verkeersslachtoffers, ook omdat we heel veel van dit soort wegen hebben."