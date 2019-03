Justitie wil dat Jack H. acht jaar de cel ingaat voor het doodsteken van zijn vriendin

Tegen de 52-jarige Jack H. uit Hoogerheide is maandag bij de rechtbank in Breda acht jaar cel geëist voor doodslag. H. stak op 10 juli 2018 zijn vriendin Lenny Roovers in hun huis aan de Binnenweg in Hoogerheide dood.

De man uit Hoogerheide belde zelf rond acht uur in de ochtend naar de politie en vertelde dat hij zijn vriendin in de keuken van hun huis had neergestoken. De vrouw overleed een uur later.



215 steekwonden

De politie trof de verdachte in de omgeving van het huis aan. De man zijn armen en kleding zaten onder het bloed. Bij een van de eerdere zittingen kwam al naar voren dat H. 215 keer had ingestoken op zijn vriendin. Justitie gaat niet uit van moord omdat de man in een opwelling zou hebben gehandeld.

Uit onderzoek door deskundigen is gebleken dat de man verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij zou onder meer lijden aan een psychotische depressie. Mogelijk zou zijn vriendin zijn zelfdoding hebben willen voorkomen en zelf slachtoffer zijn geworden.

De uitspraak is op maandag 1 april.