Uitzinnige fans pakken hoogwerker om amateurvoetballer te huldigen: ‘Alleen maar kippenvel’

Maarten Kuunders bracht de supporters van ZSV in de 93ste minuut in extase door de gelijkmaker te produceren. Na afloop werd Kuunders gehuldigd voor zijn goal. We belden hem om erachter te komen hoe het is om voor zo’n supportersschare te voetballen als amateur.



Zo’n huldiging als jij had gisteren, daar kan PSV nog een puntje aan zuigen.



“Haha, het was wel ontzettend vet. Ik zat eigenlijk al in de kleedkamer en wist niet eens dat er zo’n hoogwerker stond. De supporters riepen dat ik moest komen. Nou, als je daar staat, alleen maar kippenvel. Ongelooflijk. Dat was toch wel het mooiste van alles.”



Heb je de video al vaak teruggekeken?



“Je wilt niet weten hoe vaak ik die video al heb gezien. Elke keer krijg je er zo’n fijn gevoel bij. Iedereen roept je naam en draagt je als het ware op handen. Ik ben vandaag op m’n werk ook best vaak afgeleid door het filmpje, elke keer gewoon eventjes kijken.”



Het is toch eigenlijk ongekend dat een klein clubje als ZSV zo’n supportersgroep heeft.



“Dat zal vrij uniek zijn. Iedereen betaalt ook mee aan dit soort acties. Zelfs wij van de selectie. We vinden het mooi dat ze dit voor ons over hebben, dan is dit het minste wat we kunnen teruggeven.”



Supportersactie ZSV Zeilberg (foto: ZSV Zeilberg).

Door je goal zal het wel tot in de late uurtjes feest zijn geweest op de club?



“Ja, die goal maakte veel goed. Iedereen sprak me erop aan in de kantine en er zijn inderdaad nog wel wat biertjes gedronken. Op een gegeven moment was het bier zelfs op, waardoor we nog nieuw bier moesten halen. De sfeer tijdens deze derby was fantastisch en dat geeft je wel echt motivatie. Maar over het algemeen is de sfeer hier altijd wel goed hoor. Misschien wel beter dan bij Helmond Sport. Mijn vader heeft een seizoenkaart, maar ik denk dat hij daar toch wel spijt van heeft onderhand.”



