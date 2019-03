Sluiting dreigt voor winkels van Coolcat na faillissement van modeketen

Voorlopig blijven alle tachtig winkels van Coolcat in Nederland open. Ook de webshop blijft actief totdat de rechtbank een beslissing neemt over het faillissement. Naar verwachting zal de rechter dinsdag uitspraak doen in de kwestie. Coolcat heeft vestigingen in onder meer Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda en Etten-Leur.

Coolcat had het al zwaar maar de lange warme zomer van 2018 en de zachte winter van 2019 gaven het laatste zetje. Net als veel andere winkelketens kampt het bedrijf met ‘zeer uitdagende’ marktomstandigheden'. Het bedrijf sloot jaren achtereen met 'aanzienlijke verliezen’.

CNV Vakmensen

Bestuurder Martijn den Heijer van CNV Vakmensen spreekt over een nare tegenvaller. Hij maakt zich ook zorgen. “Heel veel mensen worden hierdoor geraakt in hun portemonnee. En tot op heden heeft de Coolcat-directie zich niet bij mij, of bij ons vakbonden gemeld. Dus ik verwacht op de kortst mogelijke termijn een uitnodiging te krijgen tot nadere tekst en uitleg.”