Politieman lekte vertrouwelijke info naar zijn neef in Brabant

Een man uit Raamsdonksveer moet 12 maanden de cel omdat hij een politieman heeft omgekocht. De helft van de straf is voorwaardelijk. De rechtbank in Den Haag velde maandag het vonnis.

Tegen Johan B. (50) uit Raamsdonksveer was 20 maanden geëist. Hij zou privacy-gevoelige informatie hebben gevraagd en gekregen van zijn neef John B. die bij de politie in Den Haag werkte.

De politie-inspecteur (63) kreeg anderhalf jaar cel. Hij is veroordeeld voor corruptie. De man werkte sinds 1992 bij de politie en is inmiddels ontslagen. De politieman komt oorspronkelijk ook uit Brabant. Hij is geboren in Waalwijk.

Lekken

De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat de politieman tussen mei 2016 en oktober 2017 diverse keren vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen heeft gehaald.

Ze hebben allebei deels bekend. Inspecteur John B. uit Zoetermeer was leidinggevende bij de dienst beveiligen en bewaken.Hij vroeg van tientallen mensen, veelal uit het criminele milieu, informatie op.

Kentekens en andere info

Het ging volgens het OM om kentekens van auto's en een brommer, adresgegevens van mensen en bedrijven. Maar ook om informatie uit de inbeslagname van een boot en het chassisnummer van een paardentrailer. Johan kreeg de info schriftelijk of mondeling van zijn neef.

De politieman zei dat het om een gunst, 'een vriendendienst', ging en hij er geen geld voor kreeg. Maar de rechtbank acht bewezen dat hij er wel geld voor kreeg, hoewel dat beperkte bedragen waren: vijftig euro per 'bevraging', soms 150 euro.

De rechtbank rekent het de inspecteur aan dat hij de ernst van zijn corrupte handelen niet volledig lijkt in te zien.

Schade?

Er zijn geen signalen dat lopende politie-onderzoeken zijn gehinderd of beschadigd. De inspecteur kon niet in zware recherche-onderzoeken neuzen.

Er was nog minstens één andere afnemer van de gevoelige politie-informatie maar de politie heeft zijn of haar identiteit niet kunnen achterhalen.