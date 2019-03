Vegan kok Loes wil naar Parijs: 'Ik hoop hartverscheurend lekker te leren koken'

In haar keuken in Oostelbeers is Loes druk aan het roeren in potten en pannen. "Ik maak tofu met kala namak, dat is zwavelzout. En uien en kerrie. Ik kook alleen veganistisch, zonder dierlijke producten te gebruiken. Dus geen melk, geen vlees, geen boter, geen kaas. Er is al dierenleed genoeg in de wereld en ik denk dat het niet nodig is."

Janken van geluk

Hoewel Loes een prima kok is, wil ze nog veel beter worden. "Ik wil echt op Frans niveau veganistisch leren koken. Ik heb daar in een restaurant gegeten, Gentle Gourmet Paris. Het eten was zo lekker dat ik heb zitten janken van geluk. Ik kreeg meiknolletjes en een mousse van het vocht van kikkererwten. Alles begon te tintelen. Toen dacht ik, als het eten hier zo geweldig is dan wil ik hier leren koken en mezelf scholen."

Loes in haar keuken in Oostelbeers (Foto: Imke van de Laar)

'Ik kook mezelf naar Parijs'

Maar daarvoor moet Loes naar Parijs. De opleiding die ze wil volgen, duurt twee maanden. "Het is een wild plan want het kost bijna 10.000 euro. En dat bedrag heb ik niet. Ik heb een leuke baan als conductrice maar zoveel geld heb ik niet in mijn broekzak zitten."

Daarom bedacht Loes een creatieve oplossing. "Ik kook mezelf naar Parijs. Ik maak iedere maand in mijn keuken een aanschuifdiner. Dan mag iedereen komen eten en betalen ze mij wat zij het waard vonden."

Cuisine...of zoiets

Er is nog een obstakel te overwinnen voordat Loes naar Parijs kan. Ze spreekt amper Frans. Lachend: "Nee, ik had op school beter op moeten letten." Loes heeft zo haar eigen manier bedacht om de taal onder de knie te krijgen. Hoe, dat zie je in het onderstaande filmpje.

Loes is vastbesloten om naar Parijs te gaan, of het haar nou lukt om Frans te leren of niet. Ook als ze niet al het geld bij elkaar heeft gekregen, vertrekt ze. "Ik ga sowieso in november naar Parijs. Al moet ik onder een brug slapen. En dan hoop ik hartverscheurend lekker te leren koken."