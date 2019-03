Gewelddadige overval op krantenbezorger in Zundert: eis 22 maanden cel

Als het aan justitie ligt moet de 25-jarige A.C. 22 maanden de cel in voor onder meer de overval op een 56-jarige krantenbezorger in Zundert. Die gewelddadige overval vond vorig jaar plaats op zaterdagochtend 11 augustus.

C. is volgens justitie via Frankrijk en België in Nederland terechtgekomen. Hij heeft geen vast woonadres. Bij de bepaling van de strafmaat hield de officier van justitie rekening met soortgelijke incidenten waarvan C. wordt verdacht. Daarbij gaat het onder meer om diefstallen in Klein-Zundert, Roosendaal en Leeuwarden.

De krantenbezorger werd op de vroege zaterdag om vijf uur in de Willem Pastoorsstraat van zijn fiets getrapt en geslagen door twee mannen. Hij werd beroofd van zijn telefoon, portemonnee en paspoort.

De uitspraak is maandag 1 april. De tweede dader moet zich nog voor kinderrechter verantwoorden.



