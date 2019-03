Mitchell van der Gaag houdt het voor gezien en stapt op bij NAC

Dat laat de trainer in een reactie weten. De teleurstellende resultaten en het gebrek aan verbetering liggen ten grondslag aan het vroegtijdige vertrek van de 47-jarige oefenmeester. Na zeventien punten uit 26 wedstrijden gehaald te hebben heeft Van der Gaag de hoop opgegeven dat hij de man zou zijn die NAC in de eredivisie zou houden. Van der Gaag had nog een contract tot medio 2020.

"In een situatie als deze moet je ook kritisch naar je eigen positie durven kijken", zegt Van der Gaag op de website van NAC. "Daarin ben ik tot de conclusie gekomen dat het voor de club misschien het beste is om het in de laatste acht wedstrijden met een andere hoofdtrainer te proberen. Het resterende programma biedt nog mogelijkheden en hopelijk kan een nieuwe dynamiek ervoor zorgen dat de spelersgroep het nog om kan draaien."

Van der Gaag werd in mei vorig jaar gepresenteerd als nieuwe trainer van NAC, nadat Stijn Vreven kenbaar had gemaakt te stoppen. Al sinds de voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep alles rommelig bij de club uit Breda. Dat hield niet op gedurende het seizoen. NAC werd al in de eerste ronde van de KNVB-beker uitgeschakeld door RKC en ook in de competitie kwam de club uit Breda maar niet uit de problemen. De laatste overwinning van NAC dateert van 22 december. In 2019 werd tot dusverre maar één schamel puntje gehaald. Met een achterstand van acht punten op nummer zeventien De Graafschap lijkt NAC een wonder nodig te hebben om ook volgend jaar actief te blijven in de eredivisie.

Mitchell van der Gaag (foto: VI Images).

Leegloop

Ook op bestuurlijk vlak ging er het nodige mis in Breda in de tijd dat Van der Gaag de trainer was. Technisch directeur Hans Smulders werd in september aan de kant gezet en algemeen directeur Justin Goetzee besloot solidair te zijn met Smulders. Daardoor stond Van der Gaag er als het ware alleen voor, al kon hij in januari wel klankborden met Pierre van Hooijdonk en Tim Gilissen (hoofd jeugdopleiding) voor nieuwe aankopen. Maar uiteindelijk besloot ook Gilissen te vertrekken bij NAC en met hem vertrok ook de commercieel manager, Eric Mathijsen.

Interim-directeur Nicole Edelenbos liet een aantal weken geleden nog weten vertrouwen te hebben in Van der Gaag en zijn positie stond niet ter discussie. Zij sprak de hoop uit dat Van der Gaag zelf ook zou besluiten om het seizoen af te maken. Nu heeft de trainer dus alsnog zelf besloten te stoppen in Breda. NAC laat weten dat er op zeer korte termijn een beslissing wordt genomen over de opvolging van Van der Gaag. Tot die tijd nemen de huidige assistenten (Rob Penders en Maurice Verberne) de honneurs waar.