Begrip voor keuze Mitchell van der Gaag: ‘Hij is ook niet verwend geweest met de selectie’

“Als je het als trainer niet meer ziet zitten, dan wordt het tijd om te gaan”, zegt oud-trainer John Karelse. De voormalig doelman had het wel verwacht dat Van der Gaag zou stoppen bij NAC. “Hij is ook niet verwend geweest met de selectie. Hij heeft veel gewisseld in zijn opstelling en heeft nooit zijn ideale elf gevonden. Achteraf gezien zegt dat genoeg.”

John Karelse (midden) (foto: VI Images).

Ook de zwager van Van der Gaag, Geert Brusselers, heeft begrip voor de redenering die de 47-jarige oefenmeester heeft geuit. “Hij is altijd kritisch geweest op zijn eigen functioneren”, zegt de voormalige NAC-speler. “Vooral de selectie kreeg veel kritiek van de media maar Van der Gaag werd nooit genoemd. Dat vond hij wel raar. Hij ging zich pas na afgelopen weekend echt afvragen of hij nog de juiste man was. Deze keuze heeft hij echt voor NAC gemaakt.”

Met zeventien punten uit 26 wedstrijden staat NAC stijf onderaan in de eredivisie. “De selectie is niet eredivisiewaardig”, zegt Ton Lokhoff. Het clubicoon van NAC zag vooral na de winterstop geen verbetering. “Het spel is na de winterstop dramatisch en dat werd niet beter. En als trainer weet je dat je daar verantwoordelijk voor bent, dus wat dat betreft is dit vertrek niet verrassend.”

Je kunt wellicht kijken naar een type-Verbeek als opvolger, oud-NAC'er Geert Brusselers over opvolging Van der Gaag bij NAC.

De vraag is nu wie Van der Gaag gaat opvolgen. De aandeelhouders zullen in combinatie met de Raad van Commissarissen wellicht op zoek moeten gaan naar een geschikte opvolger, maar het is door de leegloop van de afgelopen maanden bij NAC niet geheel duidelijk wie die keuze moet gaan maken.



Opvolging

Volgens Brusselers moet er een duidelijke keuze gemaakt worden. “Je kunt intern naar de oplossing gaan zoeken, maar alleen Frank van Kempen (trainer Jong NAC) en Eric Hellemons (hoofd jeugdopleiding) beschikken over de juiste papieren. Verder kun je kijken naar een type Gert-Jan Verbeek. Een ander gezicht voor de groep die een duidelijke lijn trekt.” Verder noemt Brusselers nog de optie om een trainer voor de lange termijn aan te stellen. “Maar ook dan is de vraag wie dat in hemelsnaam moet gaan beslissen.”





Gert-Jan Verbeek (foto: VI Images).

De zoektocht van NAC naar een opvolger wordt een interessante, want wie wil er nu nog instappen bij de hekkensluiter van de eredivisie. “Er is altijd wel een geschikte trainer te vinden”, denkt Lokhoff. “Je moet nu iemand hebben die duidelijkheid schept en een lijn trekt”, vult Karelse hem aan. “Maar ik zou er zomaar niet blind instappen. Er is niemand meer bij de club. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt.”