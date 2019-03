Vijf inbrekers bij woning in Steensel, wie herkent deze mannen?

De inbrekers kwamen op die maandag rond half 2 met een auto de oprit van het huis aan de Stevert oprijden. Eén van de inbrekers ging op verkenning en later kwam een tweede man aanlopen. De auto reed toen ook verder de oprit op. Op de camerabeelden is te zien dat het om een rode Skoda Fabia gaat.

Meer inbrekers

Later zie je op de camerabeelden dat er meer mannen richting het huis rennen. De inbrekers kregen op den duur de beveiligingscamera in de gaten die bij het huis hing. Eén van de mannen rende op de camera af en sloeg hem helemaal aan diggelen met zijn hamer. De man is goed in beeld te zien en je ziet ook dat de hamer een geel handvat heeft.

Internetoplichters

In Bureau Brabant werd ook aandacht besteed aan mensen die gedupeerd worden door internetoplichters. Zoals het stelen van bankgegevens of door het doen van valse bestellingen. Zo iets overkwam iemand uit Den Bosch.



Tips over de zaak kunnen worden doorgegeven aan de politie op het nummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.