Overval op Aldi in Tilburg, dader gevlucht

In Tilburg is maandagavond een overval gepleegd op een Aldi. Dat gebeurde aan de Spoordijk in Tilburg-Oost. De dader is te voet gevlucht.

De man bedreigde de medewerkers van de supermarkt rond acht uur met een onbekend voorwerp. "Waarschijnlijk met iets uit de winkel", vertelt een woordvoerder van de politie.



Gevlucht

Hij heeft waarschijnlijk geld gestolen. Hoeveel dat is, is onduidelijk. De man is gevlucht richting het kanaal. Het signalement van de overvaller is via Burgernet verspreid.