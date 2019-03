Nicky uit Boxtel hielp slachtoffer schietpartij Utrecht: 'Ik wist meteen dat ze verlamd was'

Toen Gökmen T. kogels afvuurde op de trampassagiers in Utrecht was Nicky van Grinsven (20) uit Boxtel een van de eerste mensen die de slachtoffers hielp. "Ik hoorde iemand schreeuwen, echt letterlijk een schreeuw waarvan je weet dat iemand in de problemen zit. Dat ze echt hulp nodig had."

Het was een meisje van zijn leeftijd, schat Nicky die vlakbij het 24 Oktoberplein aan het werk was. "Ze schreeuwde tegen me dat ze niets voelde. Dat was voor mij gelijk het teken dat ze verlamd was. Ze had een kogel in haar rug gekregen."

Dader stond op tien meter afstand

Toen hij haar wilde helpen, hoorde hij twee schoten in een tram. Nicky realiseerde zich dat hij weg moest. "Ik heb dat meisje samen met een andere jongen achter een auto getrokken. Toen ik opkeek om de tram in de gaten te houden, stapte er een jongen met een lang geweer uit. Hij richtte op ons en kwam op ons aflopen. Hij stond op tien tot vijftien meter afstand. Ik ben gaan rennen, hij probeerde op ons te schieten. De man riep Allah Akbar."

Toen de kust veilig was, ging hij terug om het meisje verder te helpen. "Ik zag al wat mensen om haar heen staan en ben gelijk naar de tram doorgerend om daar te helpen. Ik hoorde een jongen over een man zeggen 'hij leeft nog'. Toen blies die man net zijn laatste adem uit. Hij was een jaar of zeventig," zegt de Brabander tegen de NOS en Nieuwsuur.

Andere bestuurder

Nicky zag de dader wegvluchtten in de rode Renault Clio. Volgens de politie was die auto gestolen. "De auto werd door iemand anders bestuurd", suggereert Nicky dat er nog iemand bij betrokken was. Hij ging naar zijn werk terug en bezocht direct daarna het politiebureau, waar hij door een gespecialiseerd team werd ondervraagd. "Onder meer over het uiterlijk van de dader. Ik kan me zijn gezicht nog heel goed herinneren en de kleren die hij aanhad."

Gökmen T. is inmiddels aangehouden, ook de rode auto is terecht. Nicky heeft nog een verzoek: "Ik wil heel graag weten hoe het met het meisje is."