Met de hand uitgegraven hennepkwekerij gevonden in de bossen bij Eindhoven

De kelder met daarin wietplanten was goed verborgen. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN -

In een stukje bos op de grens tussen Eindhoven en Son is maandagavond een kelder gevonden met daarin een hennepkwekerij. "De kelder is vakkundig aangelegd en met de hand uitgegraven", vertelt een politiewoordvoerder.