Zes inwoners van Waalre met taxi naar stembureau, gemeente niet verbaasd

Burgemeester Jan Brenninkmeijer staat er niet van te kijken. “Dat zich zes inwoners hebben aangemeld voor de taxiservice, sluit aan bij het beeld dat wij hebben dat er een beperkte behoefte is aan een dergelijke service. De gemeente heeft in 2017 ook een taxiservice aangeboden tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer en daar is toen geen gebruik van gemaakt."



Meerderheid tegen motie D66

De gemeente kwam vorige week met de taxiservice na de discussie in de gemeenteraad over het aantal stembureaus. Waalre heeft er woensdag vier en dat waren er ooit negen. D66 hoopte met een motie te bereiken dat er toch meer stembureaus zouden komen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen.

Van serviceflat naar gemeenschapshuis

De gemeente heeft daarop voor haar inwoners die moeilijk een stemlocatie kunnen bereiken, dus taxivervoer geregeld. Mensen die hiervan gebruik wilden maken, konden zich tot dinsdagmiddag twaalf uur aanmelden. Vijf van de zes mensen die dit hebben gedaan, wonen in de serviceflat Eeckenrhode, waar veel ouderen wonen. Zij worden woensdagmiddag met een taxi naar het stembureau in gemeenschapshuis De Pracht gebracht.



Volgens Kees de Zeeuw, fractievoorzitter van D66 en de man achter de motie, zit de gemeente er niet mee dat er volgens hem zo weinig mensen dreigen te gaan stemmen.

Kritiek op bewering De Zeeuw

De gemeente biedt de taxiservice aan, omdat ze het belangrijk vindt dat inwoners hun uw stem kunnen uitbrengen, zo meldt ze op haar website. Ze ontkent dat de 'stemtaxi' alleen op deze manier en via Twitter onder de aandacht is gebracht, wat De Zeeuw eerder op de dag had beweerd.



Brenninkmeijer: "Wij hebben de bewoners van Eeckenrhode een brief bezorgd. Ook hebben wij hebben posters in de lift geplaatst. Verder hebben we de service ook breed aangeboden aan inwoners van Waalre die ook slecht ter been zijn. Dit leverde één aanmelding op."