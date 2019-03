Vakantiepark gunt afgedankte huisraad een tweede kans bij mensen die het niet kunnen betalen

Leny Visser verzamelde de spullen. En samen met de leden van carnavalsband De Knijpers zette ze alles in de Zevenbergse hal. De ballonnen wijzen belangstellenden deze ochtend de weg.

"Ik wil niet voor de camera hoor." Het is een opmerking die we nog vaker zullen horen deze ochtend. De schaamte is groot, legt Leny uit. "Mensen vinden het toch heel vervelend om iets gratis op te halen. Wij veroordelen ook niemand. Je hoeft hier ook geen bewijzen te laten zien. We gaan ervan uit dat als jij zegt dat je het nodig hebt, dat dat zo is."

De afgeschreven stoelen van het vakantiepark krijgen een tweede leven bij minderbedeelden

Snoepwinkel

Iemand die helemaal geen last heeft van schaamte, is Monique Schieman. Ze is die ochtend vanuit Hengelo naar Zevenbergen gereden om groot in te slaan. Schieman beheert een vakantiepark in Frankrijk voor mensen in een rolstoel: l'Accolade. Ze is deze ochtend als een kind in de snoepwinkel: "Dit is helemaal te gek. We krijgen nu ineens twee eettafels met stoelen, een heleboel kasten, bedlampjes en nachtkastjes. We bestaan al twintig jaar, maar zo'n slag hebben we nog nooit kunnen slaan."

Monique meldt zich deze ochtend spontaan als vrijwilliger van het vakantiepark. De spullen die ze nu meeneemt, ziet Leny in juni terug als ze twee weken in Frankrijk helpen. l'Accolade zoekt trouwens nog vrijwilligers, meer informatie vind je hier.