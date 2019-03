'Shit! De zwijnen zijn weer geweest', boeren worden moedeloos van wilde zwijnen

"Kijk, hier hebben we een elektrische omheining geplaatst", wijst Truus Phifrons. De Valkenswaardse wordt gek van de rondscharrelende zwijnen op haar land. Elke dag opnieuw vraagt ze zich af hoe ze haar percelen aantreft. Soms zijn ze volledig omgeploegd. "Shit! De zwijnen zijn weer geweest", dat denk ik dan.

Afschieten?

"We hebben ze ooit weggeschoten en vergiftigd. Ze zijn op allerlei mogelijke manieren weggewerkt", vertelt boswachter Mari de Bijl. Maar de wilde zwijnen rukken nu weer op in Nederland en dus ook in Brabant. Een zaak waar de provincie over gaat. De stelling 'In Noord-Brabant moeten alle wilde zwijnen worden afgeschoten' is niet voor niets verwerkt in de StemWijzer.

De Bijl snapt dat boeren absoluut niet blij zijn met de komst van de zwijnen. "Wij boswachters zien dit niet perse als schade, maar voor een boer is dat natuurlijk heel anders. Een boer heeft opbrengstverlies. Hij kan zijn gras niet meer maaien en de schade moet hij nog maar zien te claimen bij de wildschadecommissie. Dat maakt het voor een boer alleen maar heel erg lastig."

'Ik word er echt moedeloos van'

Elke keer als de zwijnen zijn geweest, moet boerin Truus opnieuw beginnen en opnieuw alles inzaaien. "Ik word er echt moedeloos van", zucht ze. "Het haalt je werkt echt neer. Bij schade aan mijn percelen moet ik eerst 250 euro eigen risico betalen en dan moet ik nog 300 euro betalen om het in behandeling te laten nemen. Ik heb dus sowieso boven de 600 euro schade."

Volgens de boswachter wordt het aantal zwijnen elk jaar verdrievoudigd. "Waar we er hier nu honderd hebben, heb ik er volgend jaar driehonderd en het jaar erna negenhonderd. We proberen de jagers hier daarom te instrueren om de zwijnen af te schieten."

ZIE OOK:Woensdag mag je stemmen, maar waar stem je eigenlijk op? [UITLEGVIDEO]

Wolven

Truus is ervan overtuigd dat er veel meer dan honderd zwijnen in het natuurgebied tussen Valkenswaard en Leende rondscharrelen. "Ik denk dat het er zeker vijfhonderd tot duizend zijn. Ze moeten effectieve maatregelen nemen en de populatie zodanig terugdringen dat er mee te leven is en dat het beheerbaar is."

Het probleem zou mogelijk ook op een natuurlijke wijze opgelost kunnen worden. "Hier net over de grens met België zitten wolven", vertelt De Bijl. "De kans dat die deze kant op komen is heel groot. Dan zullen zeker ook een aantal van die zwijnen meenemen."