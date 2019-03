Straathond Tommy moet 5 kilo afvallen: 'Helft huisdieren is te zwaar'

Tommy is straathond uit Spanje. Zijn baasje Gwendolyn uit Geldrop viel als een blok voor het beest, toen ze als vrijwilliger hielp in een Spaans dierenasiel, en nam hem mee naar Nederland. De twee jaar oude hond lijkt niet extreem dik, maar was toch vijf kilo te zwaar. Nu weegt Tommy nog ruim twintig kilo en het streven is 16,5 kilo. Nog voor de zomer moet Tommy weer een wasbordje hebben.

Te dikke huisdieren zijn een epidemie, zegt dierenarts Bernhard Valkenburg van het Eindhovense dierenziekenhuis. Het ziekenhuis is onder het motto 'Beat the vet pet' de strijd aangegaan met honden en katten met overgewicht. De komende maanden gaan twintig huisdieren proberen op gewicht te komen. Uit solidariteit doen acht personeelsleden, twee mannen en zes vrouwen, van het dierenziekenhuis ook mee. Want ook veel mensen hebben overgewicht.

McDonald's

Volgens dierenarts Bernhard geven baasjes hun dieren te vaak hun zin. "Vergelijk het met ouders die elke dag met hinderen naar de McDonald's gaan. Dan worden ze ook te dik." De dierenarts ziet de laatste tien jaar huisdieren alleen maar dikker worden. "Het is een trend, net als bij mensen".

Een te dikke hond heeft veel problemen. Hij kan zich zelf niet meer schoonlikken. Ook zijn er gewrichtsproblemen en gaat de vacht achteruit, zegt de dierenarts. Overigens zijn ook andere huisdieren, zoals katten en konijnen, vaak veel te dik.

Wasbordje

Ondertussen is Tommy drie weken bezig met afvallen en al één kilo lichter. Zijn baasje Bas geeft hem minder brokken en de hond krijgt nog maar een halve Dentalstick. "In het begin was het wennen en ging hij op straat op zoek naar voedsel, maar nu gaat het al beter", zegt Bas.

Beweging krijgt de hond genoeg, met flinke wandelingen. "Voor de zomer moet Tommy weer strak zijn en zijn zwembroek aan kunnen", grapt Bas. Maar daarvoor moet Tommy eerst nog heel wat brokjes en koekjes aan zich voorbij laten gaan.