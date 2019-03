Wat is de muzieksmaak van de lijsttrekkers? Beluister hier hun zelfgekozen nummers!

Elke avond kwamen er fractievoorzitters bij Afslag Zuid om te praten over hun campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 20 maart. In verband met de schietpartij maandag in Utrecht, waren Maarten Everling (SP) en Alexander van Hattem (PVV) niet te gast in Afslag Zuid. Hun muziekkeuze staat wel in de lijst. Eric de Bie (FvD) en Khalid El-Kouazi (DENK) hebben geen muziek aangevraagd.

Hieronder vind je de lijsttrekker en het lied dat degene heeft aangevraagd:

Wim van Overveld (Ouderen Appèl - Hart voor Brabant)

Yesterday - Beatles

Time in a Bottle - Jim Croce

Child in Time - Deep Purple

Brabant - Guus Meeuwis

Met Hart en Ziel - Trockener Kecks

Home - Dotan

Hold My Hand - Jess Glynne

Mijn Brabantse Hart - Thomas Pieters

Mother Nature’s Song - Beatles

I’ll Sleep When I’m Dead - Bon Jovi

Mooi Man - Mannenkoor Karrespoor

Thunderstruck - AC/DC

Here Comes the Sun – Beatles

You've Got the Love - Florence and the Machine

Lijsttrekkers hadden verschillende argumenten voor hun muziekkeuze. Zo koos Marianne van der Sloot van CDA het nummer 'Here Comes the Sun' van The Beatles, omdat ze vindt dat haar partij ook positieve energie uit moet stralen: "Positieve energie past in deze dagen. Ik vind het ook belangrijk dat we vooruit en in de toekomst kijken, dus eigenlijk kijken naar de zon."

Christophe van der Maat van VVD koos eerst voor het nummer 'Rebellion' van Arcade Fire. In Afslag Zuid is hij echter van gedachten veranderd. "Ik luisterde vanochtend naar andere muziek, en toen dacht ik: dit moet anders. Daarom kies ik voor het nummer 'You’ve Got the Love' van Florence and the Machine. Dat is iets passender voor vandaag."