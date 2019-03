Ryanair mag piloten en cabinepersoneel definitief niet ontslaan, beslist het UWV

Personeel van Ryanair dat vloog vanaf de basis in Eindhoven mag niet worden ontslagen (foto: Hans Janssen).

Het personeel van Ryanair dat vloog vanaf de basis in Eindhoven mag definitief niet worden ontslagen. Uitkeringsinstantie UWV heeft besloten om de vliegmaatschappij geen toestemming te geven voor een ontslag op economische gronden.

Ryanair sloot vorig jaar de basis in Eindhoven en vroeg vervolgens collectief ontslag aan bij UWV voor al het in Nederland gevestigde personeel, naar eigen zeggen vanwege slechte bedrijfseconomische prestaties.

Definitief

Het UWV heeft nu definitief besloten dat de circa dertig piloten en cabinemedewerkers toch in dienst moeten blijven. Volgens de vakbonden zitten ze met het behoud van salaris thuis en hoeven ze alleen vluchten te accepteren van Ryanair die beginnen en eindigen in Eindhoven. Die zijn er momenteel niet.

Ryanair kan nog proberen er individueel met zijn mensen uit te komen of naar de kantonrechter stappen.

UWV ging in januari al mee in het bezwaar van vakbonden die vonden dat de ontslagaanvraag niet in behandeling mocht worden genomen. UWV vond dat Ryanair en de vakbonden FNV en VNV eerst moesten proberen om tot een sociaal plan te komen.

'Terechte beslissing'

Asmae Hajjari, bestuurder FNV zegt dat het een terechte beslissing is van UWV: "Ryanair heeft vorig jaar gedreigd met sluiting als werknemers zouden staken. Staken is een grondrecht. Omdat werknemers zijn opgekomen voor hun rechten, heeft Ryanair de daad bij het woord gevoegd. Het dreigement werd uitgevoerd en de basis werd gesloten, maar Ryanair kan de werknemers niet op straat zetten."