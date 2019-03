Otter duikt op in Eindhoven: eerste otter in Brabant sinds 2006

EINDHOVEN -

De deskundigen weten het zeker: er heeft onlangs een otter rondgelopen nabij de High Tech Campus in Eindhoven. In februari werden sporen ontdekt in een laagje sneeuw; uit onderzoek blijkt dat het ottersporen zijn. De laatste keer dat in Brabant met zekerheid een otter werd gezien was in 2006, in Waspik.