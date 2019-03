Welkom terug otter! Voor het eerst in lange tijd gespot, sporen in de sneeuw leiden naar de Dommel

De deskundigen weten het zeker: er heeft vorige maand een otter rondgelopen nabij de High Tech Campus in Eindhoven. In februari werden sporen ontdekt in een laagje sneeuw. Uit onderzoek blijkt dat het ottersporen zijn.

De laatste keer dat in Brabant met zekerheid een otter werd gespot was in 2006 in Waspik. Het dier werd een jaar later overreden op de snelweg A59. Dat de otter nu opduikt in Eindhoven is onverwacht, meldt natuurorganisatie ARK. Volgens ARK schuilt de verklaring in de nabije ligging van de Dommel.

De sporen van de otter zijn gevonden langs een waterplas. Het spoor eindigde bij het water. Vermoedelijk is het dier na zijn uitstapje dus te water gegaan. In de omgeving van de gevonden sporen wordt de komende tijde extra gezocht naar tekenen van de otter.

'Welkom otter'

De otter was ooit een vaste bewoner van Brabant, maar vervolging, vergiftiging en voedseltekort heeft de otter uit onze provincie verdreven. Landelijk wordt het beestje geherintroduceerd, ook in Brabant.

In oktober vorig jaar was de kick-off van het project 'Welkom otter'. Sindsdien werkt natuurorganisatie ARK samen met de gemeente Den Bosch, de gemeente Oss en de Waterschappen Aa en Maas en De Dommel om het beestje terug naar onze provincie te halen.