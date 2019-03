CDA komt op voor de boeren, VVD wil andere bedrijven juist een kans geven

Hoewel de partijen ingetogen campagne voeren na de schietpartij van maandag in Utrecht, weten CDA en VVD hun standpunten de laatste dag voor de verkiezingen toch vlijmscherp neer te zetten in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid. Lijsttrekkers Marianne van der Sloot en Christophe van der Maat botsten vooral als het ging over het landbouwbeleid.

Waar CDA meer wil investeren in de boeren, wil VVD juist dat ondernemers van andere bedrijven zich kunnen ontwikkelen.

Van der Sloot (CDA) stipt dinsdag in het radioprogramma Afslag Zuid het belang aan van het landbouwbeleid in Brabant: “In 2017 is er door de regerende partijen een besluit genomen: milieueisen waar boeren aan moeten voldoen zijn naar voren gehaald. Jonge boeren, familieboeren en boeren die met pensioen willen gaan, redden het dan niet. Wij willen dat onrealistische deel uit het besluit halen.”

Van der Maat (VVD) reageert daarop door te zeggen dat als ze dit besluit niet hadden genomen, veel andere bedrijven niet hebben kunnen uitbreiden. “We hebben dat besluit genomen om de economie te verduurzamen, zeker ook voor de landbouw.”

Brabant booming houden

Hoewel ze elkaar op dit punt moeilijk vinden, zijn ze het wel eens over hoe ze Brabant 'booming' houden: investeren in de mobiliteit. “We verzorgen een belangrijk deel van de economie. Mensen die willen dat Brabant in beweging blijft, moet weten dat er vele miljoenen voor mobiliteit beschikbaar gesteld moeten worden”, zegt Van der Maat.

Van der Sloot sluit zich daarbij aan: “Vooral de bereikbaarheid van en naar Eindhoven is superbelangrijk, omdat Eindhoven een belangrijke economische hotspot is van Brabant. De ‘ruit’ rond Eindhoven moet afgemaakt worden. Dat betekent dat de laatste verbinding tussen Eindhoven en Helmond afgemaakt moet worden, dan is de ruit af.”

LEES OOK: Guus Meeuwis of toch Mannenkoor Karrespoor? Luister hier naar de favorieten van de lijsttrekkers