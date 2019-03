Helaas, de troeteleik is niet de mooiste boom van Europa

ULVENHOUT -

Het zat er al een beetje aan te komen: de troeteleik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout heeft het afgelegd in de verkiezing ’Mooiste boom van Europa’. De markante eik, die mogelijk wordt gekapt, eindigde op de zevende plek, zo werd dinsdagavond in het Europees Parlement in Brussel bekendgemaakt.