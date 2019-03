'Goede hoop op verplaatsen troeteleik in berm A58 bij Ulvenhout'

BREDA -

Directeur Peter Derksen van Stichting Nationale Boomfeestdag is positief gestemd over het onderzoek dat momenteel loopt om de troeteleik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout te verplaatsen. Dat zei hij dinsdagochtend in een interview met Omroep Brabant. Er wordt gekeken of de boom een plaats kan krijgen op een andere locatie naast de snelweg. Waar de opvallende boom moet komen, is nog onduidelijk.