Vroege vogels stemmen op station in Tilburg: 'Fijn dat het ook vroeger kan'

Hoewel de meeste stembureaus woensdag pas om half acht opengingen, kon op station Tilburg al een uurtje eerder worden gestemd. Hoewel het nog niet meteen stormliep, waren er toch al wat vroege vogels die hun stem uitbrachten voor Provinciale Staten en de waterschappen. "We zijn wel gewend dat het drukker is in de morgen."

"Fijn dat ik hier kon stemmen, maar ik moet nu echt mijn trein halen", aldus een gehaaste stemmer tegen onze verslaggever ter plekke. Veel mensen die in de vroege ochtend komen stemmen op het station zijn onderweg naar hun werk of school en hebben geen tijd om toe te lichten waarom ze zijn gaan stemmen.

"Vanavond ben ik druk en nu kan het voor mijn werk", vertelt een reiziger die onderweg is naar Eindhoven en wat meer tijd heeft. "Fijn dat het ook wat vroeger kan. Elke keer als ik kan stemmen, doe ik dat ook."

'Pieken in ochtend en avond'

Vooral forenzen en studenten weten het stembureau in de vroege ochtend te vinden. "Dat is normaal", legt een medewerker van het stembureau uit. "Voor en na het werk brengen de meeste mensen hun stem uit. In de ochtend en in de avond is er een piek. Dat zijn wij wel gewend."

