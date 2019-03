Ga jij stemmen voor de provinciale verkiezingen? Maak een #stemfie!

Maak een stemfie als je in het stemhokje staat! (Archieffoto: Paul de Beer)

Maak een foto van jezelf in het stemhokje en deel deze via Twitter of Instagram. Zet daar de hastags #brabantkiest, #stemfie en #omroepbrabant bij.

Als je je nu afvraagt of je wel een foto van jezelf mag maken in zo’n hokje, jazeker dat mag!

De stembureaus gingen woensdagmorgen om halfacht open. Op het station in Tilburg konden vroege vogels al eerder hun stem uitbrengen. Daar ging het stembureau al open om halfzeven.

Uitslagen

Via de website van Omroep Brabant zijn alle uitslagen live te volgen. Op televisie zie je woensdagavond vanaf half negen elk uur de laatste stand van zaken. Donderdagochtend om zeven uur is op tv een samenvatting van de verkiezingsuitslag te zien. Op radio wordt donderdagochtend tussen zes en tien uur in Wakker uitgebreid aandacht besteed aan de verkiezingen.