Rob Jetten (D66) en Henk Krol (50PLUS) hebben al gestemd

''We staan hier op de middelbare school in Ubbergen, mijn mooie dorpje in Gelderland. Het enige stemlokaal van Ubbergen zit in deze middelbare school en ik heb mijn stem uitgebracht op D66 Gelderland en op Water Natuurlijk voor de waterschapsverkiezingen'', aldus Jetten. Hij roept iedereen op om te gaan stemmen, zeker de jongere kiezers.

50PLUS-leider Henk Krol heeft woensdagochtend iets na acht uur zijn stem uitgebracht. Dat deed hij in zijn woonplaats Eindhoven.

Verkiezingen

Naast de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten wordt er woensdag gestemd voor het bestuur van de waterschappen. De stemlokalen gaan om negen uur vanavond dicht.

LEES OOK:Brabant kiest: stembureaus voor de provinciale verkiezingen zijn open