Leerlingen zoeken nieuwe leraar nu juf Lieke zwanger is: 'Help, we zoeken een droomjuf'

De kinderen stelden samen een soort vacature samen met bovenaan misschien wel de belangrijkste voorwaarde: de nieuwe juf of meester moet lief en slim zijn. Maar dat is niet het enige waar de invalkracht aan moet voldoen. "We zoeken iemand die vaak lacht en vrolijk is en humor heeft", zo valt te lezen in de brief.

'Een beetje zoals onze juf nu'

Maar de vacature bestaat uit nog veel meer voorwaarden. De vervanger van juf Lieke moet ook goed zijn in taal en rekenen en gezellig en behulpzaam zijn. "En een hoofddoek mag gerust", zeggen ze in de brief. Verder moet de leerkracht 'niet meteen boos worden en goed uit kunnen leggen'. Maar eigenlijk, zo zeggen de leerlingen, 'moet onze nieuwe juf of meester een beetje zijn zoals onze juf nu'.

Juf Lieke zelf is lovend over 'haar' kinderen. "Dit is een ontzettende leuke klas, dus ik gun de leerlingen ook een leuke leerkracht in de drie maanden dag ik weg ben." Volgens Lieke zijn de kinderen rustig en werken ze goed samen. "Het is een cadeautje om hier te werken."

Moppen tappen en raadsels doen

De kinderen voegen daar nog aan toe dat 'serieus zijn, maar ook van grapjes houden'. En ook niet onbelangrijk: aan het einde van de dag houden ze ervan om moppen te tappen en raadsels en spelletjes te doen.

Juf Lieke herinnert de kinderen nog aan een belangrijk ritueel: de tosti. "We zijn wel een gezonde school, maar een tosti af en toe mag wel", zegt een van de leerlingen. De nieuwe juf of meester hoeft die niet zelf te bakken. Er is een tosti-ijzer en iedere week wordt er een nieuwe 'tosti-baas' aangesteld die ook verantwoordelijk is voor de beste tosti-kaas.