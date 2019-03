Werkstraf geëist tegen directeur na dood van twee werknemers: "Het spijt me vreselijk'

De twee slachtoffers waren de 22-jarige Geert den Dekker uit Andel en de 54-jarige Jan Verbeek uit Waalwijk. Het ongeluk gebeurde in 2014, in de loods van het meststoffenbedrijf. Daar lag kunstmest opgeslagen in vakken, die werden gescheiden door wanden van betonnen blokken.

De zaak werd in 2017 al behandeld, maar de rechter vroeg zich toen nog af wat de rol van de medewerkers zelf was. Er was namelijk eerder op die dag in 2014 met een verreiker tegen de wand gereden. Had dat ervoor gezorgd dat de muur naar beneden kwam? De rechter vroeg daarom om meer onderzoek.

Het antwoord op die vraag werd woensdag dan ook gegeven door twee experts. Het ongeluk kon niet veroorzaakt zijn doordat de medewerkers met de verreiker de wand geraakt hadden. Dan was de wand namelijk meteen ingestort.

Scheve muur

Wel vertelden de experts, dat de wand waarschijnlijk ingestort is, doordat het vak te vol lag met kunstmest. Veel te vol. Het vak daarnaast was leeg, waardoor de druk op de muur te hoog zou zijn geworden. Na een tijdje was de muur scheef gaan staan en stortte die in. De mannen werden bedolven onder het puin en kwamen om het leven.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is dit de schuld van het bedrijf en daarmee dus ook van de directeur. Verbeek had als opdracht gekregen om het ene vak leeg te maken en de kunstmest in het vak daarnaast te leggen. Daardoor ging de muur scheef staan.

Volgens de advocaat van Van de Reijt, zou het vak nooit zo vol geladen worden en 'had het bedrijf dus ook niet kunnen weten wat er zou gebeuren als dat wel het geval was'. “Het is dan moeilijk in te schatten wat er dan gebeurt en het is lastig om daar op te anticiperen”, zei de advocaat. Het bedrijf zou dus niet hebben kunnen weten dat dit het gevolg zou zijn.

Laatste woord

Het OM eiste in 2017 drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, 180 uur werkstraf en 200.000 euro schadevergoeding. Met de familie van één van de slachtoffers zou er inmiddels een financiële regeling zijn getroffen. Directeur Van de Reijt gebruikte zijn recht op het laatste woord. “Het spijt mij vreselijk wat er gebeurd is. Ik heb zelf een zoon van 19. Ik denk er heel vaak aan en hoop dat het mij nooit zal overkomen.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.