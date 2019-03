Dé finaledag is aangebroken: Wie bakt het ‘Lekkerste Brabantse Worstenbroodje’?

Het Cingel College aan de Terheijdenseweg in Breda is de culinaire arena waar de 23ste verkiezing van het lekkerste Brabantse worstenbroodje wordt gehouden. De maker van het lekkerste worstenbroodje krijgt aanstaande woensdag de felbegeerde wisseltrofee uit handen van Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en waterstaat. De minister is een liefhebber én ambassadeur van het worstenbroodje. Het afgelopen jaar trakteerde ze de hele ministerraad nog op de Brabantse lekkernij.



Elf finalisten

In de categorie professionals (bakkers en slagers) zijn dit jaar geen tien, maar elf finalisten. Tijdens de voorrondes eindigden twee bakkers met een gelijk puntenaantal. De finalisten hebben in de afgelopen periode al enkele bezoeken gehad van een mystery shopper. Tijdens de finaledag laten de professionals tussen één en vijf uur zien hoe je het ultieme worstenbroodje uit de oven tovert. Daarna neemt de jury de proef op de som.

De finaledag wordt om acht uur geopend door de thuisbakkers en de leerlingen. Tot twaalf uur krijgen ze de tijd om hun ideale worstenbroodje te kneden en te bakken. In de middaguren beoordeelt de jury de worstenbroodjes op smaak en uiterlijk.

