Dit zijn de finalisten van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2019

Wie bakt het lekkerste Brabantse worstenbroodje? Nog even en dan weten we het.

In de finale van de bakkers en slagers staan dit jaar geen tien, maar elf deelnemers. Dat komt omdat twee professionele bakkers gelijk zijn geëindigd. "Dit is echt een moment voor bakkers. Hier kijken ze heel het jaar naar uit", vertelt juryvoorzitter Ton Poppelaars. Na een dieet dat enkel bestond uit worstenbrood, was de kritische jury eruit. En dit zijn ze dan:

De finalisten in de categorie Bakkers en slagers

Bakker Allard uit Drunen, Allard Jacobs

Bakker Pim uit Waalwijk, Ben van Haren (deed voor het eerst mee)

Bakkerij De Jong uit Oosterhout, Koen de Jong

Bakkerij Leon van Dongen uit Wagenberg, Lars van Dongen (nummer twee van vorig jaar)

Bakkerij Van de Mortel uit Someren, Rick Slaats





Bakkerij Verba uit Sleeuwijk, Christiaan van der Vegt (won vorig jaar)

De Jong Deli uit Breda, Dennis

Echte Bakker Van der Steen uit Made, Jeroen van der Steen

Jumbo De Bresser uit Baarle-Nassau, Bart de Bresser





Jurgen en Carolien van Dongen Terheijden, Jurgen van Dongen

Keurslagerij De Kwant uit Hank, Ron de Kwant (nummer drie van vorig jaar)

De finalisten in de categorie Thuisbakkers

Christian Roth uit Woudrichem

Eline Nagelkerke uit Oudenbosch (winnaar van vorig jaar)

Hans Moeskops uit Reusel

Jos Heerkens uit Berlicum

Margo van Hoof uit Diessen

De finalisten in de categorie Leerlingen MBO

Jordy Crooijmans uit Someren

Bjorn van de Lindeloof uit Oud Gastel

Kars Verkooijen uit Terheijden

Stijn van Dongen uit Wagenberg (winnaar van vorig jaar)

Daan Rijvers uit Breda

De finalisten in de categorie Leerlingen VMBO

Bendert Lafort uit Oudenbosch

Bram Verschuren uit Oudenbosch

Coriana Koenen uit Eindhoven

Rick Speetjens uit Son en Breugel

Giorgio Eijkemans uit Schijndel

Mystery shopper

Een mystery shopper heeft de profs al een paar keer bezocht. "Het is de bedoeling dat de broodjes die in de winkel liggen ook van goede kwaliteit zijn, er lekker uitzien en goed smaken”, zei juryvoorzitter Ton Poppelaars eerder.

De winnaar van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje krijgt woensdag 27 maart de wisseltrofee uit handen van Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.





Alles te zien bij Omroep Brabant

Omroep Brabant doet natuurlijk weer uitgebreid verslag van de strijd. Twee dagen na de uitslag, op vrijdag 29 maart, is de strijd om het 'Lekkerste Brabantse Worstenbroodje' te zien op Omroep Brabant Televisie.