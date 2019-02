Wie heeft de lekkerste? Jonge bakkers strijden om finale worstenbroodverkiezing

Na een flinke poos zwoegen en zweten, is het moment van de waarheid daar. Ongeveer 50 leerlingen van Brabantse vmbo- en mbo-scholen tonen hún perfecte creatie aan de jury. Ze horen dinsdagmiddag of ze de finale van het 'Lekkerste Brabantse Worstenbroodje' hebben gehaald.

Vanaf tien uur stromen de jonge bakkers binnen met hun heerlijke ruikende, verse broodjes. Met een grote glimlach toont Dianne van Middelkoop uit Gorinchem haar broodjes. "Ik ben heel trots!" Ze zit op het Cingelcollege in Breda, waar de broodjes ingeleverd moeten worden. Ook als is ze geen Brabantse, ze denkt wel te kunnen winnen. "Ook buiten Brabant kunnen ze de lekkerste broodjes maken."





Passie

Ook Julia, Claudia, Sem en Amber van het Hub van Doornecollege in Deurne waren er vroeg bij. Onderling is de competitie hoog. "Dit zijn de lekkerste! Hier zit veel passie in", zegt Sem, vastberaden. Daar is Amber het niet mee eens. "Mijn broodjes zijn beter, dan alle andere bij elkaar."



Finale

Om twaalf uur moeten alle broodjes zijn ingeleverd. Daarna keurt een deskundige jury de ingeleverde broodjes. In elk van de drie categorieën worden vijf finalisten aangewezen. Niet alleen de jonge bakkers, maar ook de professionele bakkers of slagers uit Brabant krijgen dinsdag te horen of ze de finale hebben gehaald.



De winnaar van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje krijgt woensdag 27 maart de wisseltrofee uit handen van Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Vrijdag 29 maart is de strijd om het 'Lekkerste Brabantse Worstenbroodje' te zien op Omroep Brabant televisie.