Slag om de Schelde wordt voor het eerst verfilmd, met 'internationale ster'

Er komt een speelfilm over De Slag om de Schelde. Dat was een van de grootste militaire operaties op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er vielen duizenden doden en gewonden. Nooit eerder is de wekenlange strijd in onder meer Woensdrecht verfilmd.

Komend najaar -precies 75 jaar na de slag- starten de opnames. En de oorlogsfilm moet eind 2020 in premiëre gaan. Regisseur wordt Matthijs van Heijningen jr. Productiebedrijf Levitate Film brengt hem uit. Dat is het productiebedrijf van Alain de Levita, Mark van Eeuwen en Paula van der Oest. Die laatste schrijft ook het scenario. "Het geld is bij elkaar, dus we kunnen beginnen", zegt Alain de Levita. "Er is ook heel veel enthousiasme vanuit beide provincies". De filmmakers zoeken momenteel geschikte plekken om te filmen.

Slagveld

De filmmakers noemen de slag 'beslissend voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog' en dat het 'een van de belangrijkste en heftigste slagvelden in West-Europa' was. Bovendien wijzen ze er op dat er door de jaren heen weinig aandacht aan is besteed. 'De film gaat hier verandering in brengen en vertelt het verhaal van drie jonge personages die ieder op hun eigen manier met oorlog en vrijheid omgaan'. Dat schrijven de makers in een persbericht dat woensdagmiddag uitkwam.

De Slag om de Schelde is vrij onbekend en zit niet in het collectief geheugen. Een speelfilm over dat andere grote strijdtoneel in Oost-Brabant en Gelderland was er al wel: de speelfilm 'Een brug te ver', over operatie Market Garden kwam in al in de '60' in de bioscopen en keerde kort terug rond 2000 in de HBO-tv-serie Band of Brothers.

Vijf jaar geleden is De Slag om de Schelde voor het eerst groot herdacht. Daarvoor was het altijd lokaal en kleinschalig. Nederland en Canada hebben afgesproken dat er voortaan een grotere ceremonie moet zijn.

Lees ook: indrukwekkend ereveld herinnert aan zware strijd te land, ter zee en in de lucht

Oorlogsscènes

'Op alle fronten proberen we een grote maar vooral grootse film te maken. Grootse oorlogsscènes maar ook klein menselijk drama zullen te zien zijn. Voor één van de rollen wordt een internationale ster gecast', zegt Alain de Levita, producent van de film. Hij wil nog niet zeggen wie maar wel dat het een 'Engelse acteur wordt. 'Film is bij uitstek het middel om ook de jongere generatie iets te vertellen over onze geschiedenis en het verhaal van deze 'Vergeten Slag' - 75 jaar na dato - alsnog in beeld te brengen'.



Robert S. Croll, voorzitter van Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is blij met de film. 'Dit jaar en volgend jaar vieren we dat Nederland 75 jaar in vrijheid leeft. Voor de jongere generatie lijkt vrijheid vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het besef dat vrijheid wereldwijd onder druk staat, is misschien wel groter dan ooit. Het vfonds is trots dat we samen met Levitate Film het belang van vrijheid via deze speelfilm kunnen benadrukken.?



Levitate Film werd in 2018 opgericht door Alain de Levita. Die had eerst het bedrijf NL Film en was verantwoordelijk voor films en series als Bankier van het Verzet, Tonio, De Storm, Penoza en de Zaak Menten.

Paula van der Oest maakte het scenario voor Tonio en Accused, The Domino-effect, Black Butterflies en Zus & Zo. Acteur Mark van Eeuwen speelde in Flikken Rotterdam en The Bodyguard). 'De Slag om de Schelde' wordt de tweede grote speelfilm van Levitate Film. Dit najaar verschijnt de internationale productie 'The Bay of Silence'. .



Verschrikkingen

De Slag om de Schelde draaide om de haven van Antwerpen. De geallieerden kregen begin september 1944 de haven in handen. Die was cruciaal voor de bevoorrading. Alle manschappen en wapens en voedsel kwamen namelijk nog steeds uit het verre Normandië. Probleem was dat het Duitse leger dat ook wist en er alles aan deed om Zeeland in handen te houden, zodat al het scheepvaartverkeer op de Westerschelde bestookt kon worden met kanonnen. Bovendien hadden ze zeemijnen gelegd. Toen de geallieerden de kustweg en de spoorlijn bij Woensdrecht wilden veroveren liep dat uit op een bloedbad: in de modder en de polders brak een zware strijd uit met tanks, vlammenwerpers, bajonet-gevechten, sluipschutters, artilleriebeschietingen en luchtaanvallen. De uitputting in de modder deed veel Canadezen herinneren aan de verschrikkingen aan het Westfront tijden de Eerste Wereldoorlog.

De operatie slaagde pas na weken toen de Duitse eenheden, waaronder ook elite-eenheden, zich terugtrokken boven Bergen op Zoom. Daarna trokken de geallieerden Zeeland in en moesten luchtaanvallen, bombardementen, beschietingen vanuit oorlogsschepen en een amfibische landing er aan te pas te komen om het opzettelijk onder water gezette Walcheren te bevrijden. Pas eind november kwam het eerste bevoorradingschip de haven van Antwerpen binnen: een Canadees schip. Militair deskundigen zijn van mening dat de oorlog langer duurde, door de gebeurtenissen op de Brabantse Wal en in Zeeland.

Lees ook: hoe een Duitse generaal er voor zorgde dat de tweede wereldoorlog werd verlengd