Kindhuwelijken vragen om meer aandacht: 'Het is wachten op het volgende verhaal van een juf'

De oproep van de Brabantse juf Kiet, die waarschuwt voor de ontvoering en uithuwelijking van jonge migrantenkinderen in hun land van herkomst, roept veel verontwaardigde reacties op. Op social media, maar ook onder deskundigen: "Het is echt een blinde vlek in Nederland."

"Ik wil scholen waarschuwen. Je denkt dat het wel meevalt, maar het gebeurt waar je bij staat", vertelde Kiet, bekend van de film De Kinderen van juf Kiet, aan Omroep Brabant. Uit haar omgeving kent ze de verhalen van jonge kinderen die ontvoerd worden en in het land van herkomst uitgehuwelijkt worden. Soms zijn ze nog maar 12 jaar oud. Kiet wil dit probleem onder de aandacht brengen en leerkrachten waarschuwen.

Blinde vlek

Shamir Ceuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) herkent de problematiek. "We worden telkens weer geconfronteerd met dit soort berichten, het is echt een blinde vlek. Vooral omdat deze groep ook kwetsbaar is voor uitbuiting." Hij wijst er op dat er weinig onderzoek naar dit probleem wordt gedaan, de cijfers zijn volgens hem erg verouderd: "Hoe groot is dit probleem nou echt in Nederland? Ik weet het niet."

Ceuleers vindt dat de aanpak van dit probleem blijvende aandacht verdient. "Onlangs is er zeven miljoen uitgetrokken voor het bestrijden van kindhuwelijken, maar dan gaat het om kinderen in ontwikkelingslanden. Maar dit gebeurt ook in Nederland! Daar moet ook aandacht voor zijn. Nu is het wachten op het volgende verhaal van een basisschool juf."

Roma

Juf Kiet wijst vooral op kinderen die in de zomervakantie 'op vakantie' gaan naar hun Afrikaanse land van herkomst. Kiet: "In met name Afrikaanse landen kan het gevaarlijk zijn, vooral voor meisjes."

Volgens Ceuleers is het probleem breder dan dat. "We zien dezelfde problemen ook bij Roma kinderen, die zijn vaak ook heel jong als ze uitgehuwelijkt worden. Bij Syrische migrantenkinderen speelt het ook."

Trainingen op scholen

Zit Nederland dan helemaal stil als het gaat om jonge kinderen die uitgehuwelijkt worden? Ceuleers: "Er zijn wel programma's, maar het kan beter. Trainingen op scholen bijvoorbeeld, kennis en expertise zijn heel belangrijk om signalen te herkennen."

Voor het plan van Kiet, om migrantenkinderen uit risicolanden even geen paspoort te geven, voelt hij niets. "Het is goedbedoeld. Maar je hebt het over de rechten van kinderen en gezinnen, het is lastig om hier ad hoc iets over te zeggen. Als er specifieke signalen zijn dat er iets staat te gebeuren dan is het aan de hulp- en opsporingsdiensten om direct in te grijpen. Bij voorbaat het paspoort van een hele groep intrekken gaat daarvoor te ver.”