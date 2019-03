Verdachte van serie winkelovervallen in Woensel langer in voorarrest

De overval op een casino in Oss leidde naar verdachte serie overvallen in Eindhoven. (Foto: Charles Mallo / SQ Vision)

De 51-jarige verdachte van de serie winkelovervallen in Woensel blijft twee weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris woensdagmiddag besloten.

Wekenlang terroriseerde de overvaller verschillende supermarkten, winkels, tankstations en een snackbar. In totaal werden er zeventien overvallen dit jaar in Eindhoven gepleegd en de verdachte is volgens de politie verantwoordelijk voor het grootste deel daarvan. Na een overval op een casino in Oss kwam het onderzoek naar de serie overvallen in Eindhoven in een stroomversnelling.

De verdachte in Oss voldeed namelijk aan het signalement van de dader van de overvallen in Eindhoven: een lange, negroïde man met rastahaar en donkere kleding. In beide gevallen gebruikte hij een vuurwapen.

LEES OOK: Serie-overvaller Eindhoven gepakt, verdachte vast na overval op casino in Oss

De verdachte werd vorige week zaterdag rond half elf 's avonds in Eindhoven gearresteerd. Een doorzoeking van zijn huis leverde volgens de politie zoveel bewijsmateriaal op dat de recherche ervan overtuigd is dat dit de man is die verantwoordelijk is voor de reeks overvallen in Eindhoven.

De politie zette een speciaal team op de serie overvallen. Vanaf vorige week werden hiervoor extra agenten en rechercheurs vrijgemaakt. Ook de gemeente en bijvoorbeeld supermarkt Jumbo zetten extra mensen in om de overvaller te stoppen.