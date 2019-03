Serie-overvaller Eindhoven gepakt, verdachte vast na overval op casino in Oss

Overval in Oss leidde naar verdachte overvallen in Eindhoven.

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de reeks overvallen in Eindhoven. Het gaat om een man van 51 jaar uit Eindhoven. Na een overval zaterdagavond op een casino in Oss kwam het onderzoek naar de serie overvallen in Eindhoven in een stroomversnelling. De politie laat weten dat de nu aangehouden man verdacht wordt van een aanzienlijk aantal van de overallen de laatste tijd in Eindhoven. En dus van de overal zaterdag in Oss.

Het signalement van de man die het casino in Oss overviel, leek erg op dat van de Eindhovense serie-overvaller. Onder meer door het snel bij elkaar brengen van informatie zoals camerabeelden leidde het spoor naar volgens de politie naar de Eindhovenaar.



De verdachte werd zaterdagavond rond halfelf in Eindhoven gearresteerd. Een doorzoeking van zijn huis leverde volgens de politie zoveel bewijsmateriaal op dat de recherche ervan overtuigd is dat dit de man is die verantwoordelijk is voor de reeks overvallen in Eindhoven sinds begin februari.

De politie zette een speciaal team op de serie overvallen. Vanaf vorige week werden hiervoor extra agenten en rechercheurs vrijgemaakt. Ook de gemeente zette extra mensen in om de overvaller te stoppen.



'Eind aan ergerlijke overvallen'

Recherchechef Danny Frijters is zeer tevreden met de aanhouding van de verdachte. “We hebben de afgelopen tijd veel geïnvesteerd om een einde te maken aan deze zeer ergerlijke overvallen. Dat betaalt zich dus nu gelukkig uit.”



Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven laat weten te hopen dat de rust in de stad zal weerkeren. “Ik ben ongelofelijk blij dat met deze vereende inspanningen een hoop onrust uit de stad lijkt weggenomen”, zegt hij.

Voorgeleiding later deze week

De verdachte is ingesloten op het bureau en wordt verhoord. Hij wordt later deze week voorgeleid. De politie benadrukt dat met de aanhouding van de verdachte nog niet alle overvallen van de afgelopen tijd zijn opgelost. Daarbij ligt het gevaar voor nieuwe overvallen op de loer.

Burgemeester Jorritsma geeft dan ook aan dat gemeente en politie 'alert blijven'.