'Ik rust niet voor alle overvallers zijn gepakt', burgemeester Eindhoven trekt weekendverloven in

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma zit flink in z'n maag met de reeks overvallen die zijn stad teistert. “Dit is dramatisch. Deze overvallen zorgen voor angst en terreur in de stad.” Hij zegt dat hij er samen met het Openbaar Ministerie en de politie alles aan doet om de daders aan te houden. “De weekendverloven zijn ingetrokken.”

Vrijdagavond was het weer twee keer raak: een overval op de Casa in Winkelcentrum Woensel en ook een zonnestudio op de Woenselse Markt werd overvallen. Kort daarna spraken wij de burgemeester. “We hebben veel politie en handhavers ingezet, ook vanavond. Zelfs van buiten de regio is er ondersteuning”, vertelt Jorritsma aan Omroep Brabant.

Het zal je gebeuren dat iemand ineens een wapen op je hoofd richt - John Jorritsma

Toch konden die niet voorkomen dat er weer twee ondernemers overvallen werden. “Ik kan geen garanties geven. Het is niet eenvoudig, want je kan niet bij elke winkel gaan staan”, zegt hij. “Maar reken maar dat er een grote recherchecapaciteit met deze overvallen bezig is.”

'Wapen op je hoofd'

Hij probeert zich te verplaatsen in die ondernemers. “Het zal je gebeuren dat iemand ineens een wapen op je hoofd richt. En wat denk je van al die jongens en meisjes die in die winkels de vakken vullen? Het is bizar.”

Dat is dramatisch. Dit heeft zo veel impact op de winkeliers- John Jorritsma

Sinds begin van dit jaar sloegen overvallers 17 keer toe in zijn stad. “Ik rust niet voor al die daders gepakt zijn.” Eerder op de avond werd een verdachte aangehouden voor de overval op de zonnestudio op de Woenselse Markt. “Maar dat is er eentje. Er zijn er zeker één of twee overvallers die gepakt moeten worden voor die andere overvallen.”

'Geen woorden voor'

Hij vindt het bizar dat er in zo’n korte tijd zoveel overvallen plaatsvinden. “En als je eind 2018 erbij trekt, dan kom je al op dertig overvallen. Dat is dramatisch. Ik heb er geen woorden voor. Dit heeft zo veel impact op die winkeliers.”

Veel van de overvallen vinden plaats in Winkelcentrum Woensel, maar of daar nu extra maatregelen worden genomen en wat deze maatregelen dan zijn wil de burgemeester niet zeggen. “Ik ga daar geen antwoord op geven, maar neem van mij aan dat wij er alles aan doen.”