Politie lost schoten na overval op zonnestudio Eindhoven, verdachte opgepakt

Zonnestudio My Sun op de Woenselse Markt in Eindhoven is vrijdagavond overvallen. Korte tijd later werd op Piet Heinstraat een verdachte opgepakt. Daarbij loste de politie verschillende waarschuwingsschoten. Niemand raakte gewond.

Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt bij de overval. De dader had mogelijk een vuurwapen en ging er volgens de politie te voet vandoor. Korte tijd daarna waren iets verderop een aantal knallen te horen.



De overvaller is een donker getinte man. Hij droeg een grijzige jas met rode strepen. Ook had hij zwarte handschoenen aan.



Zes politiewagens

De politie is massaal aanwezig op de Woenselse Markt. Er zijn zes politiewagens en veel agenten, waaronder ook politiemensen in burger en stadstoezicht. De omgeving is afgezet.



Overval op woonwinkel Casa

Eerder op vrijdagavond was woonwinkel Casa in winkelcentrum Woensel het doelwit van een overval. De dader ging er vandoor met een geldbedrag. Beide locaties liggen ongeveer drie kilometer uit elkaar. Het is al de vijfde overval deze week in Eindhoven.