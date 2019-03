Welke bibliotheek wordt de beste van Nederland? Dongen of Vught?

Er valt echt wat te kiezen als het om de beste bibliotheek in Brabant gaat. In Vught is de bieb gevestigd in de monumentale Petruskerk in het centrum van het dorp. In Dongen zit de bibliotheek in een modern multifunctioneel gebouw dat ook in het centrum staat. De uiteindelijke winnaar van de NBD Biblion Award wordt gekozen door een vakjury samen met het publiek.

Tot 31 maart kan iedereen zijn stem uitbrengen op de website van Bibliotheekblad. Welke bibliotheek uiteindelijk als winnaar uit de bus zal komen, wordt 16 april bekend gemaakt op het Nationale Bibliotheekcongres in de Van Nellefabriek te Rotterdam.

CNN

In Vught zijn de trouwe bezoekers vooral trots dat de karakteristieke kerk die belangrijk is voor het centrum van het dorp een nieuwe bestemming heeft gekregen. In de prachtig verbouwde, monumentale Petruskerk zijn onder meer de bibliotheek, het lokale museum en de wereldwinkel gehuisvest. De verbouwing heeft zelfs internationale aandacht gekregen op CNN en National Geographic.

Kijk video en lees daarna verder

In Dongen zijn de vaste biebklanten vooral te spreken over de prettige sfeer die de inwoners naar binnen lokt om te lezen, te werken en te lenen. De flexibele ruimtes worden gebruikt voor verschillende activiteiten, al dan niet samen met andere 'bewoners' van het gebouw. De activiteiten richten zich op verschillende doelgroepen en gaan van een klassiek voorleesuurtje tot allerlei vormen van ondersteuning voor de inwoners van Dongen.