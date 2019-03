Klaas Dijkhoff is blij dat de VVD weer de grootste is in Brabant: 'Extra bijzonder mooi'

DEN BOSCH -

Klaas Dijkhoff uit Breda vindt het 'extra bijzonder mooi' dat zijn partij weer de grootste is geworden in Brabant. Dat zei de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer op een bijeenkomst in Den Bosch waar ook de kopstukken van zijn partij aanwezig waren. Dijkhoff feliciteerde ook GroenLinks en Forum voor Democratie, de partijen die een flinke winst boekten.