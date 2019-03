Forum gooit de Brabantse politiek overhoop: coalitievorming wordt grote puzzel

De enorme winst van Forum voor Democratie bij de verkiezingen voor Provinciale Staten heeft de politieke verhoudingen in Brabant door elkaar geschud. De versnippering in het Brabantse parlement is zo groot dat coalitievorming een puzzel lijkt te worden waarvan één stukje zoek is.

Zoals het er nu naar uitziet hebben de huidige coalitiepartners VVD, D66, PvdA en SP samen geen meerderheid meer. Daarvoor komen ze volgens verwachting vier of misschien wel vijf zetels tekort.

Met het CDA?

Daar zal dus een vijfde partij bij moeten of er moeten heel andere keuzes worden gemaakt. Het CDA mee laten doen klinkt logisch. Maar het CDA heeft zich de afgelopen jaren op het gebied van de landbouwpolitiek vervreemd van de andere vier. Misschien dat de christendemocraten zaken kunnen doen met VVD en PvdA, maar een combinatie van D66 en CDA lijkt na de clash tussen Anne-Marie Spierings (D66) en Marianne van der Sloot (CDA) heel ver weg. Nog tijdens het laatste debat voor de verkiezingen maakte Spierings duidelijk hoe blij ze was dat ze een eind had gemaakt aan veertig jaar landbouwbeleid van het CDA.

Met GroenLinks?

PvdA-voorman Stijn Smeulders laat geen gelegenheid voorbijgaan om uit te roepen dat hij met GroenLinks wil samenwerken. Smeulders zei op de verkiezingsavond voor de microfoon van Omroep Brabant dat hij dat ook al aan de VVD heeft laten weten. Hij ging ervan uit dat de VVD de grootste partij zou worden en dus de gesprekken over coalitievorming gaat openen.

GroenLinks is de tweede grote winnaar van deze verkiezingen, dus het zou niet gek zijn als die partij gaat meeregeren in het Brabantse parlement. Het is niet logisch dat de partij als vijfde aansluit bij de huidige vier, want dat zou betekenen dat de VVD moet gaan samenwerken met drie linkse partijen en D66. Nog afgezien van de vraag of de SP na die forse nederlaag verder kan regeren.

Met de PVV?

Dan zijn er nog de PVV en Forum voor Democratie die voor een flinke meerderheid zouden kunnen zorgen. Dat de PVV dat gaat doen lijkt onwaarschijnlijk. De partijleden behoren tot de klimaatontkenners en hebben zich daarmee bij voorbaat buitenspel gezet. Bovendien hebben lijsttrekkers Christophe van der Maat (VVD) en Alexander van Hattem (PVV) in de debatten zoveel ruzie gemaakt dat dat niet meer goed komt.

Van der Maat en zijn collega-lijsttrekkers verwijten de PVV dat die partij nooit eens constructief meewerkt. De PVV zou water bij de wijn kunnen doen, maar gelet op de toon in de afgelopen jaren over islam en klimaat moet dat een hele plons water zijn.

Met het Forum voor Democratie?

Forum voor Democratie heeft in haar programma staan dat de energietransitie niet bij de provincie thuis hoort. Dat is nu net een van de allerbelangrijkste onderwerpen op de provinciale agenda, dus dat die partij aansluit is bijna ondenkbaar.

Forum voor Democratie heeft aangetoond dat het einde van de oude politiek, die begon met Pim Fortuyn, definitief is aangebroken. Als een partij de provinciale politiek kan kapen zonder provinciaal verkiezingsprogramma en zonder aan de provinciale campagne deel te nemen bezorg je de gevestigde orde slapeloze nachten. Niet alleen de komende weken, maar ook daarna.

