's Nachts om kwart voor vier stopten zes gemeenten met tellen, vanochtend gaan ze verder

Stemmen worden geteld in Breda. (Foto: Erald van der Aa)

DEN BOSCH -

Er komt pas donderdagochtend een complete uitslag van de Brabantse Statenverkiezingen. Rond kwart voor vier in de nacht van woensdag op donderdag is van zes gemeenten nog geen uitslag binnen. Deze gemeenten hebben laten weten pas donderdagochtend verder te gaan met tellen. Wanneer precies is niet bekend.