VVD deed het licht uit na 'n klein feestje in het provinciehuis: 'Benieuwd naar de ideeën van Forum'

De VVD blijft de grootste partij in de provincie en houdt tien zetels. Forum voor Democratie zit de partij op de hielen met negen zetels. Het was woensdagnacht, na een klein feestje, laat geworden bij de VVD. “Wij deden het licht uit in het provinciehuis.” Een kop koffie is dan ook nodig deze ochtend. “Ik heb al twee koffie op, maar daar zal het niet bij blijven.”

Van der Maat begint de ochtend goed met de uitslag van woensdagavond. “Ik ben onwijs blij dat we de grootste zijn. Ik wil de andere partijen ook feliciteren, zoals GroenLinks en Forum voor Democratie.”

De grote verrassing

De verrassing van de verkiezingen is Forum voor Democratie, maar hoe nu verder? “Forum voor Democratie is groot geworden. Dat is een duidelijk signaal van de Brabanders. Niet alleen hier, maar ook in andere provincies. Ik ben nieuwsgierig naar wat ze willen.”

De lijsttrekker is benieuwd naar de ideeën van Forum voor Democratie, maar ook naar de andere partijen. “Ik ben ook benieuwd naar de ideeën van GroenLinks, zij hebben ook gewonnen.”

Bellen

De fractie komt donderdag weer samen. “Ik ga vooral veel mensen bellen, maar het tempo moet erop blijven. Het gaat goed met Brabant, maar we moeten door.”

